Лавров: вторая министерская конференция РФ и Африки пройдет на следующей неделе

Глава МИД России отметил, что российская сторона работает с африканской над выполнением соглашений, принятых на предыдущих саммитах в 2019 и 2023 годах

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вторая министерская конференция России и Африки состоится на следующей неделе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"С африканскими друзьями работаем над выполнением договоренностей, принятых на двух саммитах Россия - Африка в 2019 и 2023 годах, на повестке дня проведение на следующей неделе второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка и подготовка третьей российско-африканской встречи в верхах в 2026 году", - сказал министр.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка запланирована на 18-19 ноября. Ее центральной темой, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, станут вопросы углубления сотрудничества в сфере безопасности.