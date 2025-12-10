Лавров: РФ ценит стремление Трампа к дипломатическому урегулированию на Украине

Российская сторона также ценит стремление президента США к диалогу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская сторона ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу для разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем", - сказал министр.