Лавров: Китай обыграл США в глобализации "по их правилам и на их поле"

Поэтому республика объявлена главной угрозой и главным конкурентом, заметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Китай обыграл изобретателей глобализации, прежде всего США, "по их правилам и на их поле" и потому объявлен сейчас главной угрозой и главным конкурентом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Почему сейчас Китай объявлен главной угрозой, главным конкурентом? - отметил он. - Потому что Китай в свое время принял, как и практически все остальные, правила игры в рамках "благостной" для всех глобализации. Принял и стал совершенствовать свои механизмы для более эффективного участия в этих мировых процессах и в итоге обыграл тех, кто придумал эту глобализацию, американцев прежде всего, по их правилам, на их поле".