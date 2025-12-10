Лавров: внешнеполитический курс для защиты интересов РФ не подлежит пересмотру
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Самостоятельный внешнеполитический курс для защиты интересов России не подлежит пересмотру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы продолжаем, и это абсолютно не подлежит какому-либо пересмотру, продолжаем самостоятельный, независимый внешнеполитический курс, который подразумевает защиту национальных интересов и одновременную готовность к укреплению разноплановых, взаимовыгодных связей со всеми, кто готов работать с нами равноправно, взаимоуважительно, на общепризнанных нормах международного права", - сказал министр.