Лавров: Европа не может "проглотить" тот факт, что Россия победит

Европейские лидеры продолжают цепляться за бесперспективную линию на поддержку Владимира Зеленского

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза не могут "проглотить" тот факт, что Россия победит и достигнет своих законных целей. Европейские лидеры продолжают держаться бесперспективной линии на поддержку Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Но Европе застит глаза желание нанести России стратегическое поражение. Они себе представить не могут, и некоторые даже в интервью, в беседах с журналистами признаются, что они не мыслят ситуации, когда придется проглотить поражение их ставленника и придется признать, смириться с тем, что Россия достигнет своих законных, справедливых целей. Понятно, что это их проблемы, но они сами эти проблемы себе создали, они сами их усугубляют, сами пытаются держаться за абсолютно бесперспективную линию поведения", - сказал он, комментируя поддержку Западом Владимира Зеленского.