Лавров: Европа покушается на резервы РФ, так как денег воевать у нее все меньше

Глава МИД России отметил, что на "идеологическую заряженность" Европы в контексте украинского кризиса все заметнее влияют финансовые соображения

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны хотят забрать валютные резервы России, потому что не остается денег на продолжение боевых действий на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Как подчеркнул министр, на "идеологическую заряженность" Европы в контексте украинского кризиса все заметнее влияют финансовые соображения.

"Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золотовалютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны. Это при всем при том, что все больше стран, в том числе и целый ряд членов Евросоюза, и оппозиционные партии в странах ЕС и НАТО, признают бессмысленность и бесперспективность продолжения этой политики", - указал Лавров.