Лавров призвал политиков в ФРГ задуматься на фоне курса Мерца на милитаризацию

Глава МИД РФ посоветовал им вспомнить мрачные страницы собственной истории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Политикам Германии на фоне планов канцлера ФРГ Фридриха Мерца превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе есть о чем задуматься, в частности вспомнить о мрачных страницах собственной истории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. Канцлер ФРГ Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе. Наверное, немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься. Но инакомыслие, которое налицо и растет в Германии, всячески пытаются заглушить", - отметил Лавров.

Министр добавил, что Россия продолжает наращивать усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. "И с нами солидарно большинство членов мирового сообщества. Итоги ежегодного голосования за российскую резолюцию Генеральной Ассамблеи о борьбе с героизацией нацизма тому свидетельствуют. Будем и далее привлекать внимание широкой международной общественности к деструктивной позиции Берлина, Рима, Токио, бывших держав так называемой оси, которые на протяжении нескольких лет голосуют против проекта резолюции о недопустимости героизации нацизма", - указал он.