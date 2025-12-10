Лавров: Россия вынуждена искать альтернативные доллару платежные инструменты

Это обосновано тем, что РФ ранее отрезали от валюты, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россию отрезали от доллара, используя эту валюту в качестве политического оружия, поэтому страна вынуждена искать альтернативные ему платежные платформы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что во время второго срока президентства американский лидер Дональд Трамп в своих официальных выступлениях сильно критиковал БРИКС, прежде всего за то, что объединение "бросило вызов господству и доминированию доллара".

"Президент [России Владимир] Путин реагировал на это замечание и сказал, что мы доллар не бросали, нас просто отрезали от доллара, опять же, злоупотребляя его положением как мировой резервной валюты и используя его в качестве политического оружия, - указал Лавров. - Поэтому мы вынуждены искать альтернативные платежные платформы и будем это делать".