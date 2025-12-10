Лавров пообещал ответ в случае размещения военных из Европы на Украине

Глава МИД РФ отметил, что эта реакция уже готова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не собирается воевать с Европой, но в случае размещения европейских воинских контингентов на Украине российская сторона будет отвечать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать. И к этому ответу мы уже готовы", - отметил министр.

Лавров добавил, что Лондон, руководство Еврокомиссии, а также большинство стран - членов НАТО и Евросоюза занимают "откровенно деструктивную позицию" по украинскому вопросу, несмотря на необходимость признать реалии. "Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну", - подчеркнул он.

Ранее в совместном заявлении главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Евросоюза по итогам консультаций в Лондоне обозначили свою "приверженность надежным гарантиям безопасности для Украины", что включает "изучение возможности создания коалиции из воздушных, сухопутных и морских сил сдерживания, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать воссоздание Вооруженных сил Украины".