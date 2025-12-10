Лавров: финская элита не смогла излечиться от "животной русофобии"
Редакция сайта ТАСС
07:32
обновлено 07:45
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Элита Финляндии демонстрирует "животную русофобию", от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют", - сказал он.