Лавров: финская элита не смогла излечиться от "животной русофобии"

Долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ не изменили ситуацию, отметил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Элита Финляндии демонстрирует "животную русофобию", от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют", - сказал он.