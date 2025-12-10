Лавров: Брюссель и Лондон тешат себя иллюзиями победить Россию

Глава МИД РФ назвал такой подход "политической слепотой"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Руководство Еврокомиссии и Великобритания в "безнадежной политической слепоте" по-прежнему тешат себя иллюзией победить Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Несмотря на необходимость признать реалии, откровенно деструктивную позицию по украинскому вопросу занимают Лондон, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран - членов НАТО и Евросоюза. Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну", - отметил министр.