Греф: рост экономики РФ в 2026 году составит около 1%

Ключевая ставка может достичь 12% к концу 2026 года, отметил глава Сбербанка

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2026 году составит около 1%, ключевая ставка может достичь 12% к концу 2026 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".

"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он.