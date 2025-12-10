Греф: рост экономики РФ в 2026 году составит около 1%
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2026 году составит около 1%, ключевая ставка может достичь 12% к концу 2026 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".
"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он.