2 сентября Банк России опубликовал проект​ "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов". ТАСС рассказывает об основных параметрах.​​​​​​

В базовом сценарии годовая инфляция в 2025 году составит 6–7%, в последующие три года — 4%. В дезинфляционном (самом позитивном) прогнозе показатели будут такими же, за исключением 2026 года — 3–4%. В проинфляционном (негативном) изменения также возможны только в следующем году — 4–5%. В рисковом сценарии прогноз на текущий год сохраняется на уровне 6–7%, в 2026 году составляет 10–12%, в 2027-м — 8–10%, в 2028-м — 4–4,5%.

В экономике РФ есть предпосылки для снижения цели по инфляции в будущем. Банк России оценит целесообразность снижения таргета с текущих 4% не ранее 2029 года. Пока политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к 4% и на ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня.

Прогноз по средней ключевой ставке до конца 2025 года оставлен на прежнем уровне — 18,8–19,6%. Прогноз на 2026 год — 12–13%. На 2027 год — 7,5–8,5%. В 2028 году регулятор ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 7,5–8,5%.

В случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ Центробанк (ЦБ) ожидает в следующем году диапазон ставки в районе 10,5–11,5%. А в случае проинфляционного — 14–16% в 2026 году, 10,5–11,5% — в 2027 году, 8,5–9,5% — в 2028 году. В рисковом сценарии регулятор не исключает достижения диапазона ставки 16–18% в 2026 году, 18–22% — в 2027-м и 10–11% — в 2028-м.

В 2025 году рост ВВП составит 1–2%. В следующем году в базовом сценарии рост ВВП составит 0,5–1,5%, в 2027 и 2028 годах — 1,5–2,5%. В дезинфляционном сценарии — 2,5–3,5% в 2026 году, 2–3% — в 2027-м и 1,5–2,5% — в 2028 году. В проинфляционном показатели следующих трех лет ухудшатся до 1–2% в 2026 году, 0,5–1,5% — в 2027-м, 1,5–2,5% — в 2028 году. Наконец, при самом негативном варианте динамика ВВП в последующие два года может быть отрицательной: -3,5...-2,5% в 2026-м и -3...-2% в 2027 году. В 2028 году даже при рисковом сценарии рост ВВП составит 2–3%.

Введение цифрового рубля может повлиять на ликвидность банков, но значительного оттока средств из банковского сектора не будет. "Кредитные организации смогут адаптироваться к появлению цифровой формы российского рубля", — говорится в документе.

Базовый сценарий развития экономики РФ предполагает сохранение введенных внешних санкций на среднесрочном горизонте, что приведет к закреплению изменений 2022 года — к переориентации экономики на внутренний рынок и развитию процессов импортозамещения. Дезинфляционный сценарий совпадает с базовым в части оценки геополитических условий. Негативные учитывают усиление санкционного давления.

Прогнозные сценарии ЦБ базируются на следующих принципах. Дезинфляционный по отношению к базовому предполагает существенное увеличение предложения за счет роста инвестиций и совокупной производительности. Проинфляционный отличается от базового существенно более высоким спросом, более высокой долей расходов госбюджета на льготные программы, усилением санкционного давления и снижением цен на нефть. Рисковый описан на случай наступления финансового кризиса, усиления торговых войн, санкций и падения цен на нефть. "Вероятность реализации последнего сценария низкая", — уточняется в документе.