Лавров: международные финансовые институты нуждаются в реформировании

Вместе с тем министр призвал проявлять благоразумие и, добиваясь реформ в МВФ, ВБ и ВТО, все-таки строить "более надежный запасной путь"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Переход мировой экономики на новые рельсы диктует необходимость реформирования действующих институтов международной торговли и финансирования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"При всех сложностях выхода из старой системы [мировой экономики], которая сцементирована целым рядом институтов - и Международным валютным фондом (МВФ), и Всемирным банком (ВБ), и Всемирной торговой организацией (ВТО), этот процесс идет, - отметил министр. - Причем, когда определяются новые, не зависимые от Запада форматы сотрудничества, практически никто не предлагает закрывать МВФ, ВБ или ВТО. Параллельно идет процесс их реформирования, вернее не столько идет процесс, сколько страны БРИКС и в целом страны мирового большинства требуют привести в соответствие действующие в этих структурах нормы с реалиями современного мира, чтобы, например, в МВФ количество голосов стран глобального Юга соответствовало их реальному экономическому весу".

Глава внешнеполитического ведомства указал в этой связи на то, что "реформа квот искусственно тормозится американцами, которые по-прежнему благодаря своим ухищрениям и давлению на суверенные государства сохраняют единоличное вето на любые принимаемые в МВФ решения". По его словам, в период пребывания у власти президента США Джо Байдена это "вылилось в абсолютно невообразимые цифры финансирования киевского режима вопреки всем принципам, которые лежат в основе этого учреждения".

Аналогичная ситуация складывается и в ВТО, обратил внимание Лавров. "В силу того, что Китай побеждает конкурентов на мировых рынках, включая США, Вашингтон долгие годы блокирует заполнение вакансий в международном органе по разрешению споров, и огромное количество споров, которые Китай добросовестно вносит в соответствии с правилами ВТО, там лежат без движения, - констатировал он. - Поэтому эти структуры тоже надо реформировать".

Вместе с тем министр призвал проявлять благоразумие и, добиваясь реформ в МВФ, ВБ и ВТО, все-таки строить "более надежный запасной путь". "Запасные пути в нашей истории не раз играли полезную роль", - резюмировал он.