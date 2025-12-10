На Украине в 20-х числах декабря начнутся аудиты в оборонной сфере

Первые результаты будут представлены в январе 2026 года, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко © AP Photo/ Andrew Medichini

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Аудиты в оборонной сфере на Украине начнутся в 20-х числах декабря, первые результаты будут представлены в январе 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Глава кабмина заслушала отчет замглавы Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник. "В 20-х числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности 22 предприятий АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятиях министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годов. Первые результаты - в январе", - написала она в Telegram-канале.

22 ноября Владимир Зеленский заявил, что подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.