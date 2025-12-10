ФРС: шатдаун снизил темпы роста ВВП США в 2025 году на 0,2 п.п.

Медианный прогноз на 2025 и 2026 год составил 1,9% и 2,1%, заявил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) считает, что негативные последствия от рекордной по продолжительности приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) снизили темпы роста американской экономики в 2025 году на 0,2 п.п. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"Я упомянул, что медиана [прогноза по темпам роста ВВП] составляет 1,7% для роста в этом году и 2,3% для следующего года. На самом деле, часть этого связана с шатдауном. Так что вы можете взять две десятых из 2026 года и перенести их в 2025 год, так что на самом деле будет 1,9% и 2,1% [в 2025 и 2026 годах]", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.