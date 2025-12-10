ФРС: рост стоимости товаров в США обусловлен в основном пошлинами

Председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл предположил, что такое влияние будет относительно краткосрочным

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральная резервная система США (ФРС, выполняет функции центробанка) считает, что рост стоимости товаров в стране обусловлен главным образом введением Вашингтоном пошлин на продукцию других государств. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

"Именно пошлины являются основной причиной повышения уровня инфляции", - отметил он, допустив, что такое влияние тарифов "будет сравнительно краткосрочным". Пауэлл заявил, что рост стоимости товаров наблюдается "в секторах, где введены пошлины". Как добавил глава ФРС, "если не будет больше новых объявлений о пошлинах" со стороны Вашингтона, то "темпы роста цен на товары должны достичь пикового значения примерно в первом квартале" 2026 года.

В июне Пауэлл выразил уверенность в том, что новые таможенные пошлины вашингтонской администрации приведут к значительному росту инфляции. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что введение дополнительных пошлин на продукцию других стран не приведет к росту цен на товары для потребителей. Он подчеркивал, что связанные с этим расходы будут нести иностранные производители.

Ранее ФРС по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%. Регулятор также понизил прогноз по инфляции в США в 2025 году с 3 до 2,9%, прогноз на 2026 год был понижен с 2,6 до 2,4%. Кроме того, ФРС сохранила прогноз по безработице в стране в 2025 и в 2026 годах на уровне 4,5% и 4,4% соответственно.

18 ноября были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos. Они свидетельствуют о том, что рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США.