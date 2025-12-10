В Шереметьево задерживается 26 рейсов на фоне атаки БПЛА

Авиакомпании корректируют расписание полетов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов, 13 ушли на запасные аэродромы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В аэропорту предупредили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Обстановка в Шереметьево спокойная, а пассажиры обслуживаются согласно правилам и регламенту, добавили в аэропорту. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

"Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, а также чат-бота (при наличии у авиаперевозчика)", - посоветовали в пресс-службе.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов во всех столичных аэропортах.