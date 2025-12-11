WSJ: США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику

В частности, предполагается, что американские компании будут "инвестировать в стратегические секторы - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике"

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. США в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям издания, в течение последних недель администрация президента США Дональда Трампа ознакомила своих "европейских коллег с серией документов", в которых изложила свое видение послевоенного "восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику". В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что компании США будут "инвестировать в стратегические секторы - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике".

Вашингтон также изложил Европе "планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине". Их предлагается задействовать в том числе "для нового масштабного дата-центра", за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская АЭС, утверждает The Wall Street Journal.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.