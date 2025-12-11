НБКИ: количество новых кредитных карт в ноябре сократилось на 16,3%

Банки выдали россиянам 1,11 млн кредиток

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в ноябре 2025 года сократилось на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,11 млн (в октябре - 1,33 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество новых кредитных карт в ноябре 2025 года сократилось на 25,1% (в 2024 году - 1,48 млн).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 11,9% и составил 104,9 млрд рублей (в октябре - 119,1 млрд рублей). В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 37% (в ноябре 2024 года - 166,5 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в ноябре 2025 года было выдано в Москве (85,2 тыс.), Московской области (71,6 тыс.), Краснодарском крае (54 тыс.), Санкт-Петербурге (49 тыс.) и Свердловской области (35,7 тыс.).

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредиток наиболее заметно их число в ноябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилось в Республике Крым (-25,8%), Кемеровской области (-20,4%), Алтайском крае (-18,8%), а также в Новосибирской (-18,4%) и Омской (-18,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 14,9% и 12% соответственно.

"В ноябре выдача новых кредитных карт существенно сократилась. В условиях низкого аппетита к риску банки ужесточают свои кредитные политики и, соответственно, ограничивают выдачу новых кредитных карт. Это обусловлено тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.