"Авито": россиянки в среднем потратят 7 500 рублей на красоту перед Новым годом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Жительницы России планируют потратить на предновогодние бьюти-процедуры в среднем 7 500 рублей. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов "Авито реклама" и "Авито услуги", текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 7 488 рублей", - говорится в тексте.

В то же время более половины (52%) опрошенных россиянок собираются выделить на бьюти-процедуры перед новогодними праздниками не более 5 000 рублей. Четверть (25%) ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, 10% - от 10 001 до 20 000 рублей. А более 20 000 рублей планируют потратить 7% респонденток, поделились эксперты.

По сравнению с 2024 годом траты на бьюти-услуги у большинства (29%) опрошенных незначительно выросли. Почти четверть (24%) не отметили изменений, еще 18% заявили о значительном увеличении. Незначительное снижение бюджета указали 7%, существенное - также 7%, говорится в исследовании.

Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками стали маникюр (73%), стрижки (53%), окрашивание волос (52%) и педикюр (33%). Почти треть опрошенных жительниц России (28%) планируют визит к косметологу, а 20% - к массажисту, сказано в тексте.

По данным опроса, женщины чаще всего пробуют новые бьюти-процедуры ради того, чтобы нравиться себе (70%). Еще 30% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Акции и скидки воодушевляют 19% респонденток, а 14% вдохновляют советы друзей. Для 13% поводом записаться на услугу становятся подарочные сертификаты, 8% хотят попробовать трендовые процедуры, о которых говорят блогеры.

В опросе приняли участие 5 400 россиянок старше 18 лет.