Эксперт Иншаков: увеличение налогового вычета поможет молодым семьям с жильем

Директор по продажам девелоперской компании Pioneer отметил, что речь в том числе о программе семейной ипотеки

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Повышение налогового вычета при покупке жилья в перспективе может стать инструментом поддержки молодых семей, в том числе в рамках программы семейной ипотеки. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор по продажам девелоперской компании Pioneer Павел Иншаков.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Так, при ставке подоходного налога (НДФЛ) 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял 8 декабря, что размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза, Минстрой РФ поддержал инициативу.

"Повышение лимита может стать инструментом поддержки молодых семей, приобретающих первое самостоятельное жилье, в том числе по программе семейной ипотеки, особенно в части возможности включить расходы на отделку, если квартира в новостройке реализуется без нее", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с 2022 года фиксируется рост интереса населения к налоговому вычету. Так, по данным компании, в 2022 году за ним обращалось около 40% россиян, а в 2024 году - половина опрошенных, из которых 45% обращались именно за имущественным налоговым вычетом.

По мнению Иншакова, увеличение налогового вычета не повлияет на активизацию покупательского спроса. "Возврат налога - процесс длительный и отложенный по времени, и он не является прямым инструментом продаж, как, например, скидки или рассрочки. Кроме того, есть определенные риски такого повышения: недополучения средств в бюджет и стимуляция роста инфляции", - пояснил он.

О налоговом вычете

Вычет с покупки квартиры и вычет с процентов по ипотеке не зависят друг от друга и могут суммироваться - до 650 тыс. рублей. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья - до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке - до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости, перенести неиспользованную сумму на следующую ипотеку нельзя.

Нынешние лимиты налогового вычета действуют с 2014 года.