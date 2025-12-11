Авиакомпании корректируют расписания из-за ограничений в столичных аэропортах

Аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса на фоне атаки украинских БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании корректируют расписание из-за действия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Читайте также

Отмена рейсов и 32 сбитых БПЛА. Главное о ночной атаке дронов на Москву

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вынуждено корректируют расписание с помощью переноса времени вылета, а также отмены отдельных рейсов, сообщили в пресс-службах перевозчиков. Часть рейсов "Аэрофлота" направлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань в связи с введением в ночь с 10 на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла. "Уральские авиалинии" также сообщили о корректировке расписание полетов на фоне ограничений. По данным пресс-службы, вынужденную посадку на запасные аэродромы совершили к настоящему моменту пять самолетов: в Нижний Новгород ушли рейсы U6-2426 Худжанд - Жуковский, U6-2910 Ош - Домодедово, U6-2442 Душанбе - Жуковский, а в Самару: U6-2772 Самарканд - Домодедово и U6-2462 Ташкент - Жуковский.

Авиакомпании отметили, что пассажиров бслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.

Ночью 11 декабря столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса на фоне атаки украинских БПЛА, следует из информации, размещенной на онлайн-табло.