В столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов на фоне временных ограничений из-за атаки украинских БПЛА, следует из информации, размещенной на онлайн-табло.

По данным на 08:45 мск, в аэропорту Шереметьево 97 рейсов задержаны на срок от двух часов и 121 рейсов отменены. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов и один рейс был отменен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 32 БПЛА, атаковавших столицу.

В настоящее время во всех аэропортах московского авиаузла ограничения на прием и вылет воздушных судов сняты, сообщали в Росавиации.