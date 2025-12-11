Минэнерго Казахстана: атакованное устройство на КТК получило пробоину
06:35
АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которое в конце ноября было атаковано украинским дроном, получило пробоину, его повреждения значительные и нужно оценить возможность его восстановления. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной", - сказал он.