В аэропорту Сочи отменили четыре рейса

Изменения в расписании могут сохраняться в течение двух дней

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Сочи отменили четыре рейса на вылет и прилет на фоне действовавших ограничений в портах московского авиаузла, сообщили в пресс-службе аэропорта. Изменения в расписании полетов могут сохраняться в течение двух дней.

Ранее в столичных аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

"На текущий момент отменены четыре рейса на отправление и прибытие: SU 1136/1137, SU 1152/1153, SU 1134/1135, DP 6941/6942, [а также] задержан рейс SU 1133 - до 14:30 мск", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, переносы, отмены или объединения рейсов возможны в течение ближайших двух суток. Авиаперевозчики информируют пассажиров об изменениях и обеспечивают их питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещением в гостинице, добавили в пресс-службе.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. В связи с необходимостью обеспечения безопасности закрывались на прием и вылет самолетов все столичные аэропорты. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных справочных служб и онлайн-табло аэропортов, в Москве не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы порядка 40 рейсов без учета отмененных и задержанных с вылетом в пунктах отправления.