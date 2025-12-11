ТАСС: атака БПЛА на Москву в ночь на 11 декабря стала одной из самых крупных

На прием и вылет самолетов закрывались все аэропорты столицы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотников на Москву минувшей ночью стала одной из самых массовых за последние месяцы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

По информации мэра, с вечера 10 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на столицу. При этом 31 дрон ликвидировали уже после полуночи 11 декабря. В своем канале в Мах Собянин подчеркивал, что на месте падения обломков работают представители экстренных служб.

Предыдущая подобная атака произошла 27 октября, когда силы ПВО за сутки уничтожили 32 летевших на столицу беспилотника, а накануне вечером было сбито еще 5 дронов. Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре. Тогда в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября было сбито 46 БПЛА, в том числе 31 - с начала суток 23 сентября.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности минувшей ночью закрывались на прием и вылет самолетов все аэропорты столицы. Согласно подсчетам ТАСС на основе данных справочных служб и онлайн-табло воздушных гаваней, в Москве не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы порядка 40 рейсов без учета отмененных и задержанных с вылетом в пунктах отправления.