В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Росавиация уже вводила ограничения на работу аэропорта Домодедово, затем ограничения были сняты. С вечера среды силы ПВО, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, сбили 32 беспилотника, летевших на столицу, из них 31 БПЛА пришелся на текущие сутки.-