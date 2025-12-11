В аэропорту Краснодара отменили четыре рейса

Причиной стали авиационные ограничения в Москве

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Изменения внесены в работу аэропорта Краснодара в связи с авиационными ограничениями в Москве: четыре рейса отменены, еще пять перенесены, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"На текущий момент отменены следующие рейсы: SU-1108 Москва (Шереметьево) - Краснодар, SU-1109 Краснодар - Шереметьево (Москва), SU-1208 Москва (Шереметьево) - Краснодар, SU-1209 Краснодар - Шереметьево (Москва)", - говорится в сообщении.

Выполнение еще пяти рейсов перенесено: двух из них - на завтра (речь идет о полетах по маршрутам Краснодар - Хургада и Краснодар - Уфа), еще трех (Краснодар - Екатеринбург, Краснодар - Стамбул, Краснодар - Новосибирск) - на более позднее время в четверг.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. В связи с необходимостью обеспечения безопасности закрывались на прием и вылет самолетов все столичные аэропорты. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных справочных служб и онлайн-табло воздушных гаваней, в Москве не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы порядка 40 рейсов без учета отмененных и задержанных с вылетом в пунктах отправления.