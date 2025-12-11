Путин проведет экономическое совещание с участием Мишустина и Набиуллиной

Вступительное выступление российского лидера будет открытым

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в течение дня проведет традиционное совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие, помимо прочих, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина, анонсировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам традиционное, - рассказал Песков. - Участники во главе с председателем правительства Мишустиным - представители экономического блока правительства, Эльвира Набиуллина (ЦБ), представители Минфина, руководство администрации президента".

"Будет открытым выступление президента вступительное", - добавил представитель Кремля.

Президент традиционно собирает совещания с членами правительства, и многие из них посвящены именно экономическим вопросам. Последнее мероприятие с подобной тематикой прошло осенью - в середине сентября.