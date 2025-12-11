Задержание российского археолога в Польше и идеи США. Темы брифинга Пескова
09:56
Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше и идеи США по реинтеграции России в глобальную экономику стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин в течение дня проведет совещание по экономическим вопросам.
- Глава государства также встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
- Вечером у российского лидера возможен международный телефонный разговор.
- Путин 12 декабря примет участие в нескольких мероприятиях в столице Туркмении Ашхабаде.
- На полях, помимо прочего, у российского лидера запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
О задержании российского археолога в Польше
- Задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является "правовым произволом".
- Российские дипломаты будут работать над защитой прав Бутягина: "Что касается привлечения внимания, главное все-таки - добиться сейчас освобождения этого российского гражданина".
- Россиянам сейчас лучше не посещать Польшу в виду полного беззакония со стороны Варшавы: "Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям".
О предложениях США
- Кремль не стал комментировать содержание публикации газеты The Wall Street Journal о направленных США в адрес ЕС предложениях по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу: "Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов".
- Россия открыта для зарубежных инвестиций и заинтересована в них: "Россия - это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвесторов".