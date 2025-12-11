ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание российского археолога в Польше и идеи США. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
09:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Карпухин/ ТАСС

Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше и идеи США по реинтеграции России в глобальную экономику стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин в течение дня проведет совещание по экономическим вопросам.
  • Глава государства также встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
  • Вечером у российского лидера возможен международный телефонный разговор.
  • Путин 12 декабря примет участие в нескольких мероприятиях в столице Туркмении Ашхабаде.
  • На полях, помимо прочего, у российского лидера запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О задержании российского археолога в Польше

  • Задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является "правовым произволом".
  • Российские дипломаты будут работать над защитой прав Бутягина: "Что касается привлечения внимания, главное все-таки - добиться сейчас освобождения этого российского гражданина".
  • Россиянам сейчас лучше не посещать Польшу в виду полного беззакония со стороны Варшавы: "Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям".

О предложениях США

  • Кремль не стал комментировать содержание публикации газеты The Wall Street Journal о направленных США в адрес ЕС предложениях по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу: "Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов".
  • Россия открыта для зарубежных инвестиций и заинтересована в них: "Россия - это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвесторов".
 
