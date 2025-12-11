Песков не стал комментировать идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику

Также без комментариев остались обозначенные в The Wall Street Journal планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев содержание публикации газеты The Wall Street Journal о направленных США в адрес ЕС предложениях по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу.

"Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов", - сказал он, отвечая на вопрос, кажутся ли Кремлю достаточными изложенные предложения об инвестировании в стратегические секторы РФ - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Также без комментариев остались обозначенные в газете планы по использованию финансовыми компаниями США около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов на Украине. "Мы здесь ничего не хотели бы комментировать", - подчеркнул Песков.