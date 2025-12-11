Песков: Россия будет добиваться освобождения археолога Бутягина

Российские дипломаты будут над этим работать, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дипломаты РФ будут работать над защитой прав российского археолога Александра Бутягина в Польше. Главное сейчас - добиться его освобождения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы будем требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать задержание в Польше российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Киева по обвинению в раскопках в Крыму.

"Что касается привлечения внимания, главное все-таки - добиться сейчас освобождения этого российского гражданина", - подчеркнул представитель Кремля.

Польские спецслужбы на прошлой неделе по запросу Украины задержали российского археолога Александра Б., якобы проводившего раскопки в Крыму, сообщила радиостанция RMF FM. По ее сведениям, ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Радиостанция отмечает, что задержанный отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, в настоящее время ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию, отмечает радиостанция.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.