Кремль назвал Польшу "не самым подходящим местом для поездок" россиян

Гражданам РФ лучше воздержаться от посещения этой страны "в виду оголтелого беззакония со стороны Варшавы", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянам лучше не посещать Польшу в виду оголтелого беззакония со стороны Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Комментируя задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина, он назвал произошедшее правовым произволом и отметил, что главное - добиться освобождения ученого.

"Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям", - подчеркнул Песков