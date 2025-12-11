Песков: Россия открыта для зарубежных инвестиций и заинтересована в них

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что какие-то инвесторы ушли, но их место моментально было занято другими

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в них, это привлекательный и выгодный для иностранных инвесторов рынок.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal о направленных США в адрес ЕС предложениях по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу.

"Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Россия - это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвесторов", - констатировал Песков. Он напомнил, что какие-то инвесторы ушли, но их место моментально было занято другими инвесторами. "Это закон экономики. Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций", - подчеркнул представитель Кремля.