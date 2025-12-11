ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: вечером у Путина возможен международный телефонный разговор

Кремль будет информировать об этом разговоре
Редакция сайта ТАСС
09:30
обновлено 09:37

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возможно, проведет вечером международный телефонный разговор, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже вечером возможен международный телефонный разговор, будем вас информировать", - анонсировал представитель Кремля. 

