Песков: вечером у Путина возможен международный телефонный разговор

Кремль будет информировать об этом разговоре

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возможно, проведет вечером международный телефонный разговор, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже вечером возможен международный телефонный разговор, будем вас информировать", - анонсировал представитель Кремля.