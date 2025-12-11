Песков назвал правовым произволом задержание археолога Бутягина в Польше

Пресс-секретарь президента РФ заявил об этом журналистам

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Задержание российского ученого, археолога из Эрмитажа Александра Бутягина в Польше является правовым произволом. Такое мнение по поводу ситуации высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Задержание российского археолога в Польше и идеи США. Темы брифинга Пескова

"Это правовой произвол. Абсолютно", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию.

11 декабря радиостанция RMF FM сообщила, что польские спецслужбы на прошлой неделе по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. Исследователя задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Радиостанция отмечала, что задержанный отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о Бутягине, который руководил одной из археологических экспедиций в Керчи.