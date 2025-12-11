Лавров пообещал ЕС неизбежный ответ на конфискацию активов РФ

Глава МИД России обратил внимание на то, что при этом многие представители западных стран "предостерегают брюссельскую демократию от безумных и бездумных поступков"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европейский союз должен понимать, что ему придется очень серьезно отвечать за конфискацию замороженных в Европе российских активов. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Как отметил министр, поддержка Европой киевского режима "включает в себя замышляемый грабеж путем конфискации суверенных активов РФ". Он обратил внимание на то, что при этом многие представители западных стран "предостерегают брюссельскую демократию от безумных и бездумных поступков". В качестве примера Лавров привел заявления премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, руководства Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда.

"Насколько это подействует на соответствующих деятелей типа [председателя ЕК] Урсулы [фон дер Ляйен], [главы дипслужбы ЕС] Каи Каллас, проводящих совсем не хитрую дипломатию, не знаю, - указал глава МИД РФ. - Но они должны понимать, что отвечать за это придется очень серьезно".

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. 9 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Брюссель почти собрал квалифицированное большинство голосов стран ЕС для принятия решения об экспроприации активов РФ на саммите 18 декабря.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.