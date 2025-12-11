Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий

Все это важнейшие приоритеты государства, указал президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий, дальнейшего снижения уровня бедности.

Читайте также

Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина

"Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан, - обратился Путин к участникам совещания. - Все это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства, как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется".

Эти приоритеты, по словам президента, имеют особое значение для демографического развития, благополучия российских семей, людей старших поколений и для всей страны в целом.

"Уровень заработных плат в здравоохранении, например, и в образовании, в науке, в культуре, в других бюджетных сферах, напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счете на достижение национальных целей развития", - резюмировал он.