Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий, дальнейшего снижения уровня бедности.
"Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан, - обратился Путин к участникам совещания. - Все это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства, как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется".
Эти приоритеты, по словам президента, имеют особое значение для демографического развития, благополучия российских семей, людей старших поколений и для всей страны в целом.
"Уровень заработных плат в здравоохранении, например, и в образовании, в науке, в культуре, в других бюджетных сферах, напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счете на достижение национальных целей развития", - резюмировал он.