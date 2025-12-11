Статья

Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Темпы роста пенсий в России должны быть не ниже инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение, право на другие меры поддержки сохраняется. Кроме того, российский лидер призвал уделять пристальное внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

Индексация пенсий

Темпы роста пенсий в России должны быть "не ниже инфляции".

Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, "то есть выше той инфляции, которая ожидается" по итогам 2025 года.

Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение своих граждан "в полном объеме" в любых условиях.

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля, "причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров".

Рост зарплат и снижение уровня бедности

Реальные зарплаты в России растут: "За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан".

Уровень бедности в России находится на "рекордно низких значениях".

Показатель уровня бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%: "Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а в 2036 году - менее 5%".

Поддержка семей

Семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение, "право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется".

Право на новую выплату "получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона".

Налоги и борьба с теневой экономикой