Путин: социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
11 декабря, 10:48
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В России планируется проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном экономическим вопросам.
Путин отметил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля теми же темпами, которыми в следующем году увеличится прожиточный минимум пенсионеров.