Путин: социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

Это будет сделано "тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров", подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В России планируется проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном экономическим вопросам.

Читайте также

Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина

Путин отметил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля теми же темпами, которыми в следующем году увеличится прожиточный минимум пенсионеров.