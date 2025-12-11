Путин: государство в любых условиях должно гарантировать пенсии граждан
Редакция сайта ТАСС
11 декабря, 10:48
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение своих граждан при любых условиях.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме", - подчеркнул он.