Путин: государство в любых условиях должно гарантировать пенсии граждан

Президент РФ рассказал об этом на совещании по экономическим вопросам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение своих граждан при любых условиях.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме", - подчеркнул он.