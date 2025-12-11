Путин: уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях

"Увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей", - отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях", - указал Путин.

Он привел данные, согласно которым в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 млн человек, или 29% граждан, а по итогам прошлого года - 7,2%, или чуть более 10 млн человек. "В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется", - акцентировал внимание президент.

При оценке уровня бедности, продолжил Путин, важно видеть объективную, полную картину материального положения человека и его семьи, использовать и другие комплексные подходы, помимо учета размера доходов. "Прошу коллег иметь это в виду и соответствующим образом анализировать работу по борьбе с бедностью, донастраивать систему поддержки граждан", - резюмировал глава государства, обращаясь к участника совещания.