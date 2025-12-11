ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин потребовал активно бороться с уклонением от уплаты налогов

Президент РФ также призвал уделять пристальное внимание борьбе с теневым сектором экономики
11 декабря, 10:49
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Профильные ведомства должны уделять пристальное внимание борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Наши решения по увеличению зарплат по бюджетной сфере и доходов пенсионеров опираются прежде всего на положение дел в экономике. Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания", - отметил глава государства.

По словам Путина, это не только укрепит инвестиционную конкурентную среду, но и позволит получить дополнительные бюджетные доходы, которые могут направляться в том числе на решение задач, связанных со снижением уровня бедности и повышением доходов граждан. 

