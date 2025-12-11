Путин: семейная выплата с 2026 года вводится в дополнение к другим мерам поддержки

Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Семейная выплата вводится в дополнение с 2026 года, право на другие меры поддержки сохранятся. Об этом сказал президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

Читайте также

Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина

"Будет введена новая мера поддержки семей с двумя или более детьми, - сказал глава государства. - Так называемая семейная выплата". Он пояснил, что право на нее получат те российские семьи, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше 1,5 прожиточных минимума региона, в котором они живут. Президент отметил, что в этом случае для каждого из работающих родителей будет возможность вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. "Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью", - сказал он. Путин подчеркнул, что выплату вводят как дополнение к уже действующим механизмам поддержки. "Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется", - акцентировал глава государства.

Путин рассказал, что для оформления выплаты будет необходимо подать заявление с 1 июня по 1 октября.

Президент потребовал, чтобы процедура была максимально удобной, простой и необременительной для людей. Он также выразил надежду на то, что новый инструмент окажется востребованным и поможет сделать систему соцподдержки адекватнее, эффективнее и справедливее.