Путин: пенсии должны расти темпами не ниже инфляции

Президент РФ напомнил, что это было обозначено в майском указе 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Темпы роста пенсий в России должны быть не ниже инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Нам также важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции", - подчеркнул Путин.