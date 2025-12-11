Путин: пенсии должны расти темпами не ниже инфляции
Редакция сайта ТАСС
11 декабря, 10:47
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Темпы роста пенсий в России должны быть не ниже инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте также
Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина
"Нам также важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции", - подчеркнул Путин.