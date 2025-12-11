ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: пенсии должны расти темпами не ниже инфляции

Президент РФ напомнил, что это было обозначено в майском указе 2024 года
Редакция сайта ТАСС
11 декабря, 10:47
Kremlin.ru
© Kremlin.ru

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Темпы роста пенсий в России должны быть не ниже инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Нам также важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции", - подчеркнул Путин. 

