Эксперт Гагарин: демпинг китайского автопрома не направлен против "Автоваза"

По словам автоэксперта, основная конкуренция у китайских производителей идет между собой

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Демпинг китайского автопрома связан с внутренней конкуренцией за покупателей в РФ, а не с попыткой вытеснить марку Lada на рынке. Таким мнением поделился с ТАСС автоэксперт Вадим Гагарин.

Глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью "Ведомостям" ранее обвинил китайский автопром в демпинге, который, по его словам, перешел все "мыслимые границы". Он отметил, что скидки на автомобили доходили до 1 млн рублей.

"Нельзя сказать, что китайские производители специально демпингуют, чтобы потеснить марку Lada на рынке, - сказал Гагарин. - Основная конкуренция у них идет между собой, а на самые популярные и доступные модели больших скидок дилеры все равно не дают - обычно таким образом избавляются от остатков прошлогодних машин или от той продукции, которая не пользуется спросом".

Вместе с тем он отметил, что конкуренция китайских производителей сказывается на продажах "Весты". "При цене в районе 2 миллионов за топ-комплектации "Весты" многие покупатели начинают смотреть в сторону китайских кроссоверов с более привлекательными динамическими характеристиками. Отсюда и падение спроса на эту модель", - сказал он.

Несмотря на демпинг китайских автопроизводителей, большинство автомобилей "Автоваза" у дилеров продаются существенно дешевле, что подтверждается спросом.

"Lada Granta по-прежнему возглавляет рейтинг продаж на российском рынке с большим отрывом. Не задерживаются у дилеров и внедорожники из семейства Lada Niva. Вытеснить эти модели с рынка китайцы не смогут, потому что у них нет никаких аналогов", - заметил собеседник агентства.