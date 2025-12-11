Ближневосточные фонды выделят $24 млрд на приобретение Paramount Warner Bros.

Инвесторы из стран Персидского залива планируют предоставить капитал посредством долевых инвестиций и согласились отказаться от каких-либо прав управления, отмечает Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Три ближневосточных фонда согласились предоставить $24 млрд на финансирование заявки американской транснациональной корпорации Paramount Skydance на приобретение Warner Bros. Discovery (WBD). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в подобном предприятии Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и Инвестиционное управление Катара объединились с относительно малоизвестной компанией из Абу-Даби L'imad Holding. Эта новая госструктура создана для управления ключевыми активами в сфере недвижимости и развития городов.

Инвесторы из стран Персидского залива планируют предоставить капитал посредством долевых инвестиций и согласились отказаться от каких-либо прав управления. Такое участие в сделке поможет гарантировать, что заявка не потребует одобрения Комитета по иностранным инвестициям в США, отмечает Bloomberg.

В случае приобретения Paramount Skydance WBD, вкладчики капитала с Ближнего Востока могут получить долю в таких знаковых активах, как теле- и киностудии Warner Bros., американская сеть платного телевидения HBO и кабельные каналы, включая телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, Paramount Skydance в ответ на предложение американского стримингового сервиса Netflix о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений за примерно $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд. При этом Paramount Skydance рассматривает в частном порядке возможность увеличения стоимости предложения о покупке Warner Bros. Discovery с целью заручиться поддержкой совета директоров в споре с Netflix.