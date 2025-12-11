В Киеве рассчитывают до конца года получить от Запада еще более $5 млрд

С начала года Украина получила $45,8 млрд официального финансирования, сообщили в Нацбанке страны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают до конца года получить от своих западных партнеров еще более $5 млрд. Об этом сообщили в Нацбанке страны.

"С начала года Украина получила $45,8 млрд официального финансирования, до конца года ожидается еще более $5 млрд", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Там добавили, что сохраняется неопределенность вокруг параметров внешнего финансирования на 2026 - 2027 годы.

В Киеве не первый год признают, что самостоятельно могут покрывать только военные расходы бюджета, а все остальные статьи финансируются за счет западных партнеров. В последнее время власти страны пытаются убедить доноров разрешить использование выделяемых ими средств на военные нужды, однако переговоры на эту тему пока не привели ни к каким результатам. 3 декабря Верховная рада приняла бюджет на следующий год с рекордным дефицитом в $47,5 млрд (дефицит бюджета на текущий год $39,5 млрд). Однако в Киеве признают, что до сих пор не получили от партнеров гарантий, что эта сумма будет ими покрыта.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что госдолг Украины к сентябрю текущего года составил более $191 млрд, что ровно в три раза больше, чем в начале 2022 года. В свою очередь украинское издание "Экономическая правда" выступило с прогнозом, что в 2025 году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.