ЦБ запустил механизм реабилитации клиентов из базы мошенников по сделкам с криптовалютой

По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, в основном в регулятор обращается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России совместно с МВД РФ запустил механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошеннических операциях, связанных со сделками с криптовалютой, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, выступая на конференции "Антифрод Россия".

"По закону люди, которые попали в базу, имеют право обратиться через свой банк либо напрямую в ЦБ для того, чтобы мы рассмотрели заявление о законности и обоснованности нахождения в базе. Могу сразу сказать, что большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. Основная масса людей, которые попадают в базу, находятся там обоснованно. <…> Мы сейчас совершенствуем механизмы по выводу из базы данных, уточняем определенные процедуры. Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации. Механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты.", - рассказал он.

По словам Уварова, в основном в ЦБ обращается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. "Это основная клиентура, которая находится в базе и в отношении кого потом проводят мероприятия коллеги из правоохранительных органов", - уточнил он.

Уваров отметил, что механизм реабилитации заработал. Он пояснил, что граждан, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, идут в МВД, к следователям, которые находятся на местах, обращаются, получают возможность "допроситься", урегулировать спор в досудебном порядке.

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что в планах ЦБ "отточить" механизм реабилитации и "немножко почистить базу". Он отметил, что ежедневно в Банк России поступает до 1 тысячи таких жалоб.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о том, что где-то "перегнули палку", борясь с мошенничеством.

Статистика регулятора

Согласно последней опубликованной статистике ЦБ РФ, за девять месяцев 2025 года количество жалоб в отношении кредитных организаций составило 170,5 тыс., что на 21% больше аналогичного показателя 2024 года. Основной рост пришелся на проблемы, связанные с блокировкой счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания, что обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству.